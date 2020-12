Aufstieg von Salzburg, Rapid und WAC? Die Chance auf den Jackpot

Geschont wurde in Hinblick auf das Molde-Spiel, aber nach zwei sieglosen Bundesligaspielen auch in Richtung Hartberg. Am Sonntag geht es zu einem Gegner, gegen den sich die Rapidler selbst in Bestbesetzung stets schwergetan haben.

Standardserie

Noch dazu haben die Steirer sechs Tore in Folge aus Standardsituationen erzielt – der größten Schwäche der Hütteldorfer. „Die Standards verfolgen uns, da müssen wir besser werden. Da gibt es nichts zu beschönigen“, gesteht Kühbauer.