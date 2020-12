Rapid hakt Arsenal-Pleite ab: "Wollen in Europa League überwintern"

Misslungene Rotation

Der Burgenländer hatte seine Startelf gegenüber dem 1:1 im Liga-Derby am Sonntag an sieben Positionen verändert. Srdjan Grahovac und Filip Stojkovic wurden geschont, um eine Gelbsperre im Duell mit Molde zu verhindern. Das verriet der Rapid-Coach nach dem Spiel. Andere Kräfte seien angeschlagen gewesen, hätten deshalb eine Pause erhalten. "Meisterschaft und Molde sind die wichtigeren Spiele, deshalb sind die Umstellungen zustande gekommen", erläuterte Kühbauer. So kam etwa Stürmer Deni Alar zu seinem ersten Pflichtspiel-Startelfeinsatz diese Saison und hütete Richard Strebinger wieder einmal das Tor.

Der Rapid-Goalie sah beim ersten Treffer von Alexandre Lacazette (10.) aus fast 30 Metern nicht gut aus, war in der Folge aber ein starker Rückhalt. Nach weiteren Gegentoren von Pablo Mari (18.) und Eddie Nketiah (44.) stand es unabhängig davon zur Pause 0:3. Wohl auch eine Folge der starken Rotation. "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz gebracht, waren nicht nahe genug am Mann und haben uns viel zu wenig zugetraut", analysierte Kühbauer.

Das hat natürlich auch der ins Team gerückte Abwehrroutinier Mario Sonnleitner mitbekommen. "Wir haben versucht, für Entlastung zu sorgen, das aber überhaupt nicht zustande gebracht. Wir haben sie auch versucht, zu stören, waren aber immer einen Schritt zu spät", wusste der Steirer. Das 0:2 kassierte man wie so oft in dieser Saison nach einer Standardsituation, diesmal nach einem Eckball. "Es ist einfach so, dass uns das wirklich verfolgt. Es ist ärgerlich, dass wir die ruhenden Bälle nicht aktiv genug verteidigen", sagte Kühbauer. Ähnlich ärgerlich war der Fehl-Querpass von Mateo Barac, der den letzten Treffer von Emile Smith Rowe (66.) einleitete. "Wir müssen einfach viel besser verteidigen", war sich Rapids Coach bewusst.