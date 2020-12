Zwei Österreicher sorgen für Leverkusens Europacup-Sieg

Bayer Leverkusen steht bereits vor dem letzten Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase als Aufsteiger fest. An dem 3:2-Sieg in Nizza waren maßgeblich die österreichischen Legionäre im Dress der Werkself beteiligt.

Aleksandar Dragovic hatte für die zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt, Teamkapitän Julian Baumgartlinger traf früh in der zweiten Hälfte zum 3:2-Endstand. Am letzten Spieltag geht es für Leverkusen nun im direkten Duell mit dem punktgleichen Team von Slavia Prag um den Sieg in Gruppe C. Das erste Duell in der tschechischen Hauptstadt hatte Slavia mit 1:0 für sich entschieden.