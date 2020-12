Europa League: WAC auf Aufstiegskurs, LASK ausgeschieden

LASK: Ein Achtungserfolg, aber dennoch k.o.

Es kommt nicht oft vor, dass ein österreichischer Fußball-Klub ein Remis erspielt gegen den aktuell besten Klub Englands. Der LASK durfte Donnerstagabend daheim über ein 3:3 gegen Tottenham Hotspur jubeln, darf aber dennoch nicht im Europacup überwintern.

Ein Sieg wäre nötig gewesen, um am letzten Spieltag noch Chancen auf den Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League zu haben. Verspielt hatte man den Einzug in die Top 32 in den vergangenen Duellen mit Royal Antwerpen.

Die Gäste aus London verfügen über den teuersten Kader der Europa-League-Gruppenphase, aber dennoch stand der wohl größte Star des Teams in der Coaching-Zone. Die Chance, dass der große Mourinho den kleinen LASK auf die leichte portugiesische Schulter nehmen würde, bestand dennoch nicht. Der Cheftrainer hatte bereits im Vorfeld davon gesprochen, dass die Linzer der stärkste Gruppengegner seien.

Dennoch ließ Mourinho kräftig rotieren, was aber eher dem Spielplan der Spurs geschuldet war. Auf das Derby gegen Chelsea (0:0) am vergangenen folgt dieses Wochenende schon das nächste Stadtduell gegen Rapid-Gegner Arsenal. Daher standen acht neue Spieler der Startelf von Tottenham.