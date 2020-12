Europa League: 1:4 - Rapid chancenlos gegen Arsenal

Diese Rotation war ein Spiel mit dem Feuer: Vor dem Sonntagsspiel in Hartberg und der Entscheidungspartie um den Aufstieg gegen Molde schonte Trainer Didi Kühbauer gleich sieben Stammkräfte. Arsenal hatte mit der B-Elf von Rapid viel Spaß und siegte locker 4:1.

Nach neun Monaten ohne Fans sollte den zugelassenen 2.000 Anhängern sofort etwas geboten werden. Dass die Gunners im Emirates Stadium in Blau einliefen – was fast nie vorkommt – lag an Rapid. Die grünen Europacupdressen haben weiße Ärmel, so wie jene der Londoner. Und weil das (rote) Auswärtsdress auch nicht mehr Kontrast geboten hätte, bestand Schiedsrichter Petrescu bei Arsenal auf die Auswärtsdressen. Bei Rapid war bis auf das 5-3-2-System vom starken Hinspiel (1:2) kaum etwas wiederzuerkennen.