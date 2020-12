LASK hadert nach EL-Aus: "Wir haben uns die Tore selbst geschossen"

Ein durchwachsener Auftritt hat den LASK in der Europa League vorzeitig der Aufstiegshoffnungen beraubt. Ein spätes Aufbäumen gegen den Premier-League-Spitzenreiter Tottenham half den Linzern am Donnerstag im vorerst letzten internationalen Auftritt im kurz vor dem Abriss stehenden Linzer Gugl-Stadion nicht. Das am Ende spektakuläre 3:3 gegen die Spurs reichte nicht. Die Auswärtsreise nach Rasgrad in der kommenden Woche wird zu einer für die Tabelle bedeutungslosen.

Die Heimniederlage gegen Royal Antwerpen sollte es sein, die die Linzer um den Sprung in die K.o.-Phase brachte. Die Belgier werden wie Tottenham im Frühjahr im Sechzehntelfinale zu sehen sein. "Verkackt" habe man es vor einer Woche, wusste Torschütze Peter Michorl. "Mit zehn Punkten kommst du in der Europa League oft weiter", rechnete der Mittelfeldmann bereits die Zähler im letzten Gruppenauftritt gegen Ludogorez dazu. In Bulgarien wird Michorl nach seiner dritten Gelben Karte fehlen. Auch andere LASK-Profis könnten eine Pause erhalten.