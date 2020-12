Aufstieg oder Abschied? Salzburg und die gefährliche Chance

Schützenhilfe der Bayern wäre also wieder nicht schlecht, damit die Salzburger am Ende nicht doch mit leeren Händen dastehen. Am Dienstag gab es diese von den Münchnern. Dafür bedankten sich die Salzburger auch artig via Twitter. Dass die Bayern in Madrid nicht verlieren würden, davon war am Dienstagabend lange nicht auszugehen. Trainer Flick hatte einen Großteil der Stars geschont – wegen des zuletzt harten Programms, aber auch angesichts des Bundesliga-Hits am Samstag gegen Leipzig. Atlético war gegen die Verlegenheitself auch überlegen, verabsäumte es aber, nach dem 1:0 nachzulegen – und wurde durch den eingewechselten Müller bestraft, der kurz vor Schluss einen Elfmeter verwertete.