Salzburger Jubel nach Erfolg in Moskau: "Der Sieg war hochverdient"

Dank des ersten Dreier in dieser Gruppenphase haben die Salzburger wie in der vergangenen Saison ein Finalspiel um den Aufstieg ins Achtelfinale. 2019 ging dieses gegen den FC Liverpool mit 0:2 verloren. Dieses Mal geht es gegen Atletico Madrid. Das Spiel steigt am 9. Dezember in der Red-Bull-Arena. Die Ausgangslage vor dem letzten Gruppenspiel ist klar: Salzburg benötigt einen Sieg, um die Spanier noch von Platz zwei zu verdrängen.