Aufsteiger Wattens holt den nächsten Spieler von Wacker

In der Defensive hat Aufsteiger Wattens sein Einkaufsprogramm abgeschlossen. Der Liga-Neuling, der unter dem Namen WSG Swarovski Tirol antreten wird, um die Fans im ganzen Bundesland anzusprechen, verpflichtete Verteidiger Florian Buchacher. Der Routinier (31) war in der vergangenen Saison bei Wacker Innsbruck unter Vertrag gestanden, dort aber über die Reservistenrolle nicht hinaus gekommen (nur fünf Einsätze).

"Wir wissen, was wir an ihm haben", sagt WSG-Trainer Thomas Silberberger, immerhin trug Buchacher bereits von 2011 bis 2018 das Trikot der Wattener und war dabei einer der Eckpfeiler der Mannschaft. Mit der Verpflichtung von Buchacher haben die Tiroler nun jede Position in der Defensive doppelt besetzt.