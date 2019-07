Aufsteiger Wattens setzt auf Wirbelwind Kelvin Yeboah

Die Zeichen waren lange auf Abschied gestanden. Immerhin hatte es Kelvin Yeboah in der vergangenen Saison bei WSG Wattens nicht zum Stammspieler geschafft. Außerdem wollte der Bundesliga-Aufsteiger auch nicht zu viele Legionäre im Kader haben, um genügend Geld aus dem Österreicher-Topf lukrieren zu können. Doch mit jedem Tag in der Vorbereitung hat sich Kelvin Yeboah mehr für einen Verbleib in Tirol empfohlen. Nun verlängerte der Bundesliga-Aufsteiger den Vertrag mit dem 19-jährigen Stürmer.

"Er ist der Gewinner der Vorbereitung", sagt Stefan Köck, der Sportchef der WSG Wattens, die in der Bundesliga unter dem Namen WSG Swarovski Tirol antreten wird. Einerseits profitiert der junge Doppelstaatsbürger (Ghana-Italien) vom Zusammenspiel mit dem routinierten Stürmerkollegen Zlatko Dedic, andererseits sind gerade in der Bundesliga Yeboahs Qualitäten gefragt.