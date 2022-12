Superstar Messi provoziert und pöbelt: "Was guckst du so, Dummkopf?"

Nach dem Zoff-Gipfel gegen Holland hat sich Lionel Messi im abgeschotteten WM-Camp der Argentinier erstmal beruhigt. In der letzten Weltmeisterschafts-Woche seiner Karriere will der beste WM-Messi, den es je gab, mit allen Mitteln die finale Krönung. Entschlossen und brillant wie bei keiner seiner vier vorigen WM-Teilnahmen führt Messi die Auswahl des zweimaligen Titelträgers in diesen Wochen in Katar an.