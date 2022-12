WM-Viertelfinale live: So steht es bei Niederlande gegen Argentinien

Lionel Messi oder das Oranje-Team - für einen endet die historische Mission bei der Weltmeisterschaft in Katar frühzeitig. Im aufgeladenen Viertelfinal-Schlager zwischen den Niederlanden und Argentinien am Freitag (20 Uhr/live ORF 1) in Lusail platzt entweder für den argentinischen Superstar oder den dreifachen Vize-Weltmeister der Traum vom ersten WM-Titel in der zweiten K.o.-Runde.