Jetzt ist es fix: Alaba wird am Dienstag in Innsbruck operiert

Fink selbst Ă€ußerte sich am Montag allerdings skeptisch, was eine rechtzeitige Genesung fĂŒr die am 14. Juni beginnende EM in Deutschland betraf. „Es gibt keine Wunderheilung, eine Kreuzbandverletzung braucht immer Zeit“, sagte Fink zur Austria Presse Agentur.

Risiko-Frage

Ganz abschreiben wollte Fink den 31-jĂ€hrigen Abwehrchef im Rennen gegen die Zeit aber nicht. „Es hĂ€ngt von der Reha ab, vom genauen Verletzungsbild - und wie viel Risiko der Patient bereit ist, zu gehen“, sagte Fink. Das oft zitierte halbe Jahr Ausfalldauer im Spitzensport bezeichnete Fink aber als das Minimum. „Jeder Monat mehr verringert das Risiko einer neuerlichen Verletzung.“