Admiras Retter? „Ein Abstieg ist die wirtschaftliche Katastrophe“

Ich will das Spiel gar nicht überbewerten. Man hat gesehen, dass die Partien in dieser Quali-Runde dermaßen eng sind, dass man nichts vorhersagen kann. Die Partien sind alle auf einem dünnen Eis gebaut. Es wäre natürlich aufgrund unserer Ausgangssituation gut, wenn wir gewinnen würden, aber durch wären wir deshalb noch lange nicht. Deshalb will ich das Match in der Mannschaft auch nicht hochstilisieren. Es ist ohnehin jedes Spiel in dieser Liga brisant genug. Da braucht es keine zusätzliche Hektik.

Kommt es in diesen Partien wirklich auf fußballerische Qualitäten an?

Nein. Das bestätigt sich in den letzten beiden Jahren. Es geht nicht darum, ob man ein Super-Fußballer ist oder ob man gute Eins-gegen-eins-Situationen hat, sondern nur mehr darum, ob man im Schädel stark ist und mit der Situation umgehen kann. Und natürlich ist wichtig, dass da einer draußen steht, der den Spielern das Gefühl vermittelt, dass er an sie und an die Sache glaubt.

Schauen Sie eigentlich mit einem Auge auch schon auf die 2. Liga, Stichwort Relegation?

Nein, ich will am 21. Mai die ganze Situation über die Bühne gebracht haben.