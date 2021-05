Comeback wegen Corona: Fallmann ersetzt bei der Austria Stöger

So schnell kann es in Corona-Zeiten gehen: Jochen Fallmann gibt am Samstag sein Debüt als Chef auf der Austria-Bank.

Der St. Pöltner vertritt den (ebenso wie den zweiten Assistenten Gerhard Fellner) positiv auf Covid-19 getesteten Chefcoach Peter Stöger beim Spiel in Altach. Für die Wiener zählt im Ländle nur ein Sieg, um einerseits an den in der Qualifikationsgruppe führenden Hartbergern dran zu bleiben und andererseits die SV Ried nicht im Nacken zu haben. Zwei Zähler fehlen der Austria vier Runden vor Saisonende auf die Steirer, die Innviertler liegen drei Punkte hinter den Wienern.

Zum Auftakt der Quali-Gruppe gewann die Austria das Duell mit Altach in Wien nach späten Toren mit 2:0. Den drei Zähler vor Schlusslicht St. Pölten liegenden Tabellenzehnten erwartete Fallmann auch im Schnabelholz abwartend. „Altach steckt noch voll im Abstiegskampf. Sie werden versuchen, sich über Konter in Szene zu setzen und über Standardsituationen. Wir müssen ballsicher sein und die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir in Führung gehen, muss Altach auch etwas machen“, meinte Fallmann.