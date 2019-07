Adi Hütter: "Da kann ich nur noch den Kopf schütteln"

Hat ein Trainer während der Saison überhaupt Zeit und Ruhe, in sich zu gehen?

Nur sehr schwer. Man ist so in einem Radl drinnen, wir hatten oft englische Wochen, es ging praktisch immer von Spiel zu Spiel. Natürlich hilft einem da auch die Erfahrung, aber die deutsche Bundesliga ist schon noch einmal ein anderes Pflaster was die Aufmerksamkeit und die Anforderungen betrifft. Ich habe die letzten Wochen genutzt, um zu reflektieren und alles genau zu hinterfragen: Was habe ich bewirken können? Habe ich meine Ideen reingebracht? Was war gut,was weniger? Was ist am Ende des Tages übrig geblieben?