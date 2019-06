Trainingslager: Das Geschäft mit dem Sommer-Kick

Real Madrid war schon da, Paris St-Germain ebenfalls, und Arsenal war sogar Stammgast in Österreich. Eine Sommervorbereitung in den Alpen – das galt in der Glitzerwelt der besten Fußballklubs der Welt einmal als Nonplusultra.

Gras von gestern. In den letzten Jahren pfeifen die Topvereine mehr und mehr auf eine ruhige Vorbereitung in idyllischer Umgebung. Denn es gilt das Motto: Auch im Sommer muss schon der Rubel rollen. Deshalb nehmen die Vereine die größten Reisestrapazen auf sich und tingeln in der Welt herum. Die USA und Asien gelten als die neuen Hotspots, dort winkt das große Geld. Nicht von ungefähr sind Arsenal, Real Madrid, AC Milan und Bayern München Ende Juli in den USA am Ball.

Der FC Liverpool hat sich in Kärnten umgeschaut, sich dann aber doch für eine lukrative US-Tour entschieden, bei der sich der Champions-League-Sieger mit Dortmund, dem FC Sevilla und Sporting Lissabon misst. Danach gönnt sich Liverpool eine Woche Luxus-Vorbereitung in Frankreich – Einnahmen im sechsstelligen Bereich inklusive.