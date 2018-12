Adi Hütter: „Meine Arbeit ist nicht auf Zufall aufgebaut“

Wo hat Ihnen Ihr Erfahrungsschatz noch geholfen?

Es war sicher auch von Vorteil, dass ich bereits gewusst habe, wie es ist, wenn man im Europacup im Einsatz ist und dann wenige Tage später wieder in der Liga spielt. Diese Erfahrung habe ich mit Salzburg und Bern schon machen können und das kommt mir jetzt sicher zugute. Mir war klar, dass es eine gute Organisation und eine perfekte Planung braucht, um diese vielen Spiele erfolgreich bewältigen zu können.

Sie haben in Frankfurt wie bereits in Bern mit Spielern unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturen zu tun. Welche Herausforderungen bringt das für einen Trainer mit sich?

Das ist in erster Linie bereichernd und gefällt mir besonders gut. Ich hatte diese vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede auch schon in Salzburg und vor allem bei den Young Boys und sehe das überhaupt nicht als Problem. Ganz im Gegenteil: Ich bin sehr offen und versuche auf die unterschiedlichen Kulturen einzugehen und beschäftige mich auch mit dem Menschen an sich. Beim Ablauf selbst gibt es ohnehin keine Probleme, es ist bei jedem Training und allen Besprechungen ein Dolmetscher dabei. Zusätzlich finde ich es aber gut, wenn die Spieler die Landessprache lernen, das hilft ihnen ja in allen Bereichen weiter.

Ihre Mannschaft spielt nicht nur erfolgreich, sondern auch attraktiv und wird für diesen Stil gefeiert. Empfinden Sie das als Trainer als Kompliment?

Mir ist wichtig dass meine Mannschaften ein klares Gesicht haben, einen klaren Wiedererkennungswert. Es ist bekannt, dass ich offensiv denke und dass ich grundsätzlich für einen begeisternden und offensiven Fußball stehe. Andererseits weiß ich sehr wohl, dass man gleichzeitig den Fokus auf die Kompaktheit legen muss. Denn sonst funktioniert es nicht.

Auch Sie kommen in Deutschland augenscheinlich sehr gut an. Wie wichtig ist Ihnen das persönlich? Muss ein Trainer heute auch neben dem Platz gute Figur machen?

Klar ist, dass man heute als Trainer überall unter Beobachtung steht, nicht nur auf dem Platz. Die Außendarstellung und Außenwirkung ist für mich sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, dass dies nicht nur die Fans und das Umfeld des Vereins mitbekommen, sondern auch die Spieler selbst. Da ist es wichtig nach außen die richtigen Signale zu setzen.