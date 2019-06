Absteiger Innsbruck: Eine Mannschaft ohne Namen

Und so kommt es, dass die Innsbrucker nun mit einer Mannschaft in die Zweitliga-Saison gehen, die wohl kaum etwas mit den vorderen Tabellenplätzen zu tun haben wird. Wie denn auch, wenn selbst die eingefleischtesten Wacker-Fans Mühe haben, sich die Namen des neuen Teams zu merken. Im ersten Testspiel gegen Zenit St.Petersburg (1:6) wirkte der FC Wacker eher wie ein FC No Name.