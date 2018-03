3:0-Heimsieg - Österreich lässt Slowenien keine Chance

Österreichs Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Spiel unter Teamchef Franco Foda gewonnen. Die ÖFB-Auswahl besiegte am Freitag vor 18.100 Zuschauern im Klagenfurter Wörthersee-Stadion Slowenien mit 3:0 (2:0). David Alaba mit einem Freistoß ins Kreuzeck (15.) und Marko Arnautovic mit einem Doppelpack (36., 51.) erzielten die Tore zum höchsten Sieg seit Oktober 2015 (3:0 gegen Liechtenstein).

Alaba, der links im Mittelfeld aufgeboten wurde, traf mit dem ersten Torschuss der Österreicher und bejubelte sein erstes Länderspieltor seit November 2015. Arnautovic legte danach seine Teamtore Nummer 17 und 18 nach. Das ÖFB-Nationalteam hat nun vier Siege in Folge gefeiert und gastiert am Dienstag (20.30 Uhr) im Stade Josy Barthel in Luxemburg.