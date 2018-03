Testspiele: Deutschland blieb auch gegen Spanien unbesiegt

Weltmeister Deutschland ist mit einem Remis ins WM-Jahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trennte sich in Düsseldorf von Spanien 1:1.

Rodrigo Moreno hatte die Gäste in der 6. Minute nach einem Traumpass von Barcelona-Spielmacher Andres Iniesta in Führung gebracht. Thomas Müller glich in der mit 50.653 Zuschauern ausverkauften Arena noch vor der Pause aus (35.).

Zwölf Wochen vor WM-Beginn in Russland blieb der Weltmeister damit auch im 22. Spiel ungeschlagen: 16 Siege und sechs Unentschieden – so eine Serie gab es in der zwölfjährigen Amtszeit von Löw noch nicht.

Für die DFB-Auswahl steht am Dienstag in Berlin der zweite Test an – diesmal gegen Rekordweltmeister Brasilien. Diese Partie kann Löw zur letzten Sichtung vor der Bekanntgabe des WM-Kaders am 15. Mai nutzen.

Einen Auswärtserfolg feierten die Argentinier. Beim 2:0 gegen Italien trafen Banega (75.) und Lazini (85.) in der Schlussphase. Die Engländer siegten in den Niederlanden durch ein Tor von Lingaard. Europameister Portugal kam gegen Ägypten zu einem 2:1. Liverpool-Torjäger Salah traf zum 0:1, Ronaldo drehte mit zwei Toren in der Nachspielzeit die Partie.

Eine Niederlage kassierte Frankreich, das sich Kolumbien in St. Denis mit 2:3 geschlagen geben musste. Olivier Giroud (11.) und Thomas Lemar (26.) legten für die Bleus zwar zum 2:0 vor, den Gästen gelang aber der schnelle Anschlusstreffer. Radamel Falcao (62.) und Juan Quintero per Elfmeter (85.) sorgten noch für eine Überraschung.