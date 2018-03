UEFA-Boss für neues Stadion in Wien

Auch der Präsident der Europäischen Fußball-Union UEFA hat sich für infrastrukturelle Maßnahmen rund um das größte Stadion Österreichs, das Ernst-Happel-Stadion in Wien, ausgesprochen. „Wien als europäische Metropole sollte ein moderneres Stadion haben als das aktuell der Fall ist“, meinte Aleksander Ceferin vor Anpfiff des Länderspiels zwischen Österreicher und seinem Heimatland Slowenien in Klagenfurt. Der UEFA-Chef sieht diesbezüglich auch die Politik in der Pflicht. „Es genügt nicht, dass Politiker zu Besuch kommen, wenn gesiegt wird“, betonte der 50-Jährige aus der slowenischen Hauptstadt. „Man muss auch wirklich diese Basisarbeit leisten, dass man beim Aufbau und bei der Modernisierung von Fußballstadien aktiv ist.“ Ceferin ist seit September 2016 als Nachfolger des Franzosen Michel Platini im Amt.