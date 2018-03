Live-Ticker: Österreich - Slowenien

Freistoß für die Gäste. Ilicic legt sich den Ball zurecht. Der Ball wird von Arnautovic in der Mauer ins Aus gelenkt.

Nächste gute Gelegenheit für Österreich: Lazaro tritt die Ecke, die immer länger wird und schließlich bei Hinteregger landet. Der Innenverteidiger schießt nur knapp an der rechten Stange vorbei.

Auch auf der Gegenseite haben auch die Slowenen das 1:1 auf dem Fuß. Verbic scheitert an Lindner, der den Schuss aufs kurze Eck abwehren kann.

Riesenchance : Arnautovic steckt auf Lazaro durch, der Berliner scheitert im Eins-zu-Eins-Duell am slowenischen Goalie. Den Nachschuss kann Vorbereiter Arnutovic auch nicht verwerten.

vor 1h

20. Minute

Die Führung geht nach 20 gespielten Minuten in Ordnung. Die Gastgeber sind bemüht, von den Slowenen ist in der Offensive so gut wie gar nichts zu sehen. Die ÖFB-Elf setzt nach dem Führungstreffer nach.