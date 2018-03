Franco Foda und der Praxistest für eine neue Theorie

Reifere Spieler

Routiniers wie Baumgartlinger, Alaba, die heute ihr 60. Länderspiel absolvieren, Arnautovic oder Dragovic sind seit vielen Jahren in Top-Ligen engagiert. Unter Koller durchliefen sie größtmögliche Höhen mit der fulminanten EM-Qualifikation, aber auch den Tiefschlag bei der EURO 2016 in Frankreich. Baumgartlinger: „Wir haben in dieser Zeit viel erlebt und wissen, welche Fehler wir gemacht haben.“ Dieser Reifeprozess soll Foda und dem Team bei den nächsten Aufgaben zugute kommen.

Experimentierfreude

Koller war beharrlich bis konservativ, wenn es um Systemausrichtung ging. 4-2-3-1 war sein Credo, Foda hingegen lässt keine Gelegenheit aus, um von Flexibilität zu sprechen. Die Praxis wird zeigen, wie weit Wunsch und Wirk lichkeit deckungsgleich sind. „Ab sofort müssen wir den Beweis antreten“, weiß Baumgartlinger. Gegen Slo wenien könnte Foda auf ein 3- 4-3 setzen. Jedenfalls scheint der konsequente Plan mit der klassischen Solospitze vorbei. Die Spielphilosophien vereinen sich zu einem deutsch-schweizerischen Konzept. Wichtig sind beiden Pressingphasen, vermehrter Ballbesitz und Dominanz im Auftreten. Foda fordert allerdings vehement ein direkteres Spiel in die Tiefe.

Auftreten

Koller pflegte die Distanz, Foda ursprünglich auch, hat sich aber durch seine langjährige Tätigkeit in Österreich landesspezifische Umgangsformen abgeschaut. ÖFB-Präsident Leo Windtner stellt fest: „Foda ist in der Kommunikation und medialen Präsenz etwas of fe ner.“ Was nichts daran ändert: Auch er wird an Er gebnissen gemessen.