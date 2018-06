Bilanz: Die Tops und Flops der WM-Gruppenphase

Insgesamt hat Neymar nicht gerade viel Beliebtheit gesammelt, seit er in Russland am Leder ist. Von der Sympathie, die viele in der Fußball-Welt für den tragischen Helden von Brasiliens WM-Aus vor heimischem Publikum im Jahr 2014 empfunden haben, ist angesichts seines Egoismus, seiner Schauspielerei und seines ständigen Gejammers über die zu harte Spielweise seiner Gegner nicht mehr viel übrig.

Megaflop, die Erste: Afrika

Ägypten hat schon Erwähnung gefunden, aber am Ende dieser Liste muss der ganze afrikanische Kontinent noch einmal genannt werden: Dass alle fünf afrikanischen Vertreter schon in der Vorrunde die Segel streichen müssen, ist ein historischer Tiefpunkt in der Fußballgeschichte. Neben Ägypten blieben auch Marokko, Tunesien, Nigeria und der Senegal auf der Strecke - für Afrika das schlechteste WM-Ergebnis seit 1982.