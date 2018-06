Die große Nummer 7 und ihre zehn Statisten

Ronaldo wird „Man of the Match“, weil es an diesem Tag keinen besseren geben sollte. Keine göttliche Offenbarung, eher von irdischer Schlichtheit sein Resümee: „Wir haben in unserer Gruppe das erste Ziel erreicht. Aber wir müssen weiter an uns arbeiten.“

Egal. Für João Ricardo Pateiro nichts Neues. „Ronaldo sei der absolute Star und die anderen akzeptieren das ganz einfach“, sagt er. Das gelte auch für seine Zukunft. Kein Mensch in Portugal wisse, ob er Real verlassen, wohin es ihn ziehen würde. „Das weiß nur Ronaldo selbst.“

Dann nimmt der Radio-Mann wieder sein Mikro in die Hand, dreht sich noch einmal um und meint über die Chancen des portugiesischen Teams: „Das ist wie in der der Formel 1. Wir starten aus der dritten Reihe und überholen vielleicht alle. “ Ja, Portugal könne Weltmeister werden.

Jetzt übertreibt es Herr Pateiro doch etwas. Denn ein Gott alleine wird wohl zu wenig sein.