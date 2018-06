Präsident Kadyrow und seine sportliche Image-Pflege

"Abscheulich und schockierend"

Sportarten wie Fußball, Boxen oder Mixed Martial Arts gelten als Leidenschaften von Kadyrow. Diese benutzt er gerne, um sich internationale Legitimität zu verschaffen. Die Einladung an das ägyptische Team, in Grosny zu logieren, fällt in dieselbe Kategorie. Jambulat Umarov, Minister für nationale Politik, Presse und Information, drückte es so aus: „Es geht um ein positives Bild der Tschetschenischen Republik. Vieles, was man über uns erzählt, sind nur Mythen.“

Die NGO „Human Rights Watch“ bezeichnete es als „abscheulich und schockierend“, dass die tschetschenische Hauptstadt Grosny von der FIFA als Wohnort eines an der WM teilnehmenden Teams überhaupt zugelassen wurde. Unter Kadyrows Herrschaft komme es in Tschetschenien regelmäßig zu außergerichtlichen Hinrichtungen und Folter. Außerdem würden Regimekritiker, Journalisten und Homosexuelle gnadenlos unterdrückt werden, so die Menschenrechtsorganisation.