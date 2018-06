Nach der WM-Blamage: Suche nach der deutschen Einheit

Die deutsche Öffentlichkeit hat noch die Bilder von vor vier Jahren vor Augen, wie Löw in Brasilien durch den Strandsand stapfte. So lässig, wie er an der Wasserlinie entlangschlendert, so wird er auch die deutsche Mannschaft durchs Turnier coachen. Einige Medien feierten ihn damals für diese Bilder. Und ihm selbst schien das Bild auch zu gefallen.

Und auch 2018 sind es die Momentaufnahmen, die Löws Veränderung dokumentierten. Da sind die Bilder vom Trainingsplatz, wo er im Irgendwo steht. Das Leiten hatte er längst seinen Assistenten überlassen, deren Zahl ständig gestiegen ist. Und weil er dann gerade nichts Besseres zu tun hatte, schnappte er sich einen Ball. Einmal jonglierte er ihn, einmal schoss er ihn in ein leeres Tor. Sogar beim Hütchenaufstellen wurde er gesehen. Soll bloß keiner auf die Idee kommen, er würde nicht mit anpacken. Vieles an Löw wirkte in diesen Tagen inszeniert.