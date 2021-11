Football-Superstar Aaron Rodgers und die Corona-Lüge

Rodgers dagegen hat nach überwältigender Meinung von NFL-Größen und Medien die Öffentlichkeit, die ihm Vorbildcharakter zuweist, absichtsvoll in die Irre geführt. Anstatt sich - wie inzwischen bei über 200 Millionen Amerikanern geschehen - einen zugelassenen Impfstoff injizieren zu lassen, hat der als Ultra-Individualist bekannte Athlet auf eigene Faust „recherchiert” und sein Immunsystem mit homöopathischen Mitteln gepampert, deren Wirkung wissenschaftlich erwiesen sei. Belege? Bisher keine.

Pferdemedikamente

Zudem schluckte Rodgers Ivermectin. Das Mittel kommt für gewöhnlich im Stall zum Einsatz, wenn Pferde Parasiten haben. Darum warnt die Arzneimittelbehörde FDA ausdrücklich vor der Einnahme. NBA-Altstar Kareem Abdul-Jabbar von den Los Angeles Lakers ätzte über Rodgers Hang zu Quacksalbern: „Wenn er am offenen Herzen operiert werden muss, gibt er das Skalpell dann Romanzen-Schreibern, weil sie sich so gut in Herzensangelegenheiten auskennen?”

Das größte Problem: All das hielt Rodgers bis vor Kurzem unter der Decke. Sein Klub war im Bilde, schwieg aber still. Auch dass die NFL es ablehnte, seine dubiose Eigen-Therapie mit dem Prädikat „geimpft” zu adeln, kam erst jetzt raus. Misslich genug, flüchtete der Ausnahme-Sportler nach der heftigen Kritik an seinem Ego-Trip in die Opferrolle. Ein „Mob” habe ihn, den „kritischen Denker”, im „Fadenkreuz”. So fabulierte er es mit aufreizender Selbstgerechtigkeit im Stile eines Verschwörungstheoretikers in einem Football-Podcast. Und verglich sich indirekt mit der Bürgerrechts-Ikone Martin Luther King.