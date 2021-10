Rücktritt für ungeimpften NBA-Star Irving keine Option

Die Brooklyn Nets hatten am Dienstag bekannt gegeben, vorerst auf Kyrie Irving zu verzichten. Der 29-Jährige würde bis auf weiteres weder an Trainings noch an Spielen teilnehmen. Diese Entscheidung gelte so lange, bis Irving die Voraussetzungen erfülle, um wieder ein "vollwertiger Teilnehmer" des Teams zu sein, erklärte General Manager Sean Marks in einer Stellungnahme.

Die Stadt New York City verlangt von Hallensportlern für die Ausübung ihrer Tätigkeit einen Impfnachweis gegen das Coronavirus. Irving, ein bekennender Impfskeptiker, hat diesen bisher offenbar nicht erbracht. Der Aufbauspieler habe "eine persönliche Entscheidung getroffen", hieß es im Statement der Nets. Man respektiere diese, sie schränke aber dessen Möglichkeiten ein, ein Vollzeit-Mitglied der Mannschaft zu sein. Brooklyn gilt mit Kevin Durant und James Harden als Mitfavorit auf den Titel.

Er werde versuchen in Form und damit bereit für eventuelle Einsätze zu bleiben, sagt Irving. "Ich möchte Teil des Ganzen bleiben. Das ist nichts Politisches. Es geht auch nicht um die NBA oder irgendeine andere Organisation. Es geht um mein Leben und meine Entscheidungen", sagte der Teamkollege von Kevin Durant und James Harden. Er folge daher weiter seinem Traum, nach 2016 (mit Cleveland, Anm.) einen weiteren NBA-Titel erringen zu können und werde keinesfalls zurücktreten.