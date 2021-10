NBA-Star Kyrie Irving "nicht spielberechtigt" - fehlt die Impfung?

Kyrie Irving wird im Test-Heimspiel der Brooklyn Nets gegen NBA-Titelverteidiger Milwaukee Bucks am Freitag nicht spielen. Das geht aus der von der National Basketball Association am Donnerstag veröffentlichten Verletztenliste hervor, in der Irving mit dem Status "nicht spielberechtigt" geführt wird. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass der 29-Jährige nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. In New York dürfen laut geltenden Vorschriften nur Geimpfte in Sporthallen.

Sollte Irving bei allen Pflicht-Heimspielen der Nets fehlen, könnten ihm Millionen Dollar entgehen.