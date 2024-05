Wo Floridsdorfs Fußball an Slowenien erinnert

Mitja Mörec: Geboren am 21. 2.1983 in Murska Sobota, spielte 14-mal für Slowenien, Trainer des FAC.

Europa-Reisender

So wie beim Team der Slowenen hat sich auch bei den Blau-Weißen in Floridsdorf dank der Erfolge das Teamgefüge stabilisiert. Die Stimmung nach dem Training ist entspannt. „Selbst die, die nicht immer von Anfang an spielen können, ziehen voll mit“, freut sich Mitja Mörec, der als Verteidiger in halb Europa professionell Fußball gespielt hat, 14-mal auch für das slowenische Team.

Vor der abgelaufenen Saison musste der akribische Fußball-Arbeiter aus der nordostslowenischen Grenzstadt Murska Sobota ein Dutzend neuer Spieler in seine Mannschaft und Überlegungen integrieren. Was gut gelungen ist. Die Spieler loben die familiäre Stimmung und die professionelle Arbeit beim FAC. Zum x-ten Mal haben sich jüngere FACler für höhere Aufgaben empfohlen – so wie Goalie Simon Spari, den Klagenfurt verpflichtet hat.