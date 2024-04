Es ist 5 nach 12: Warum Wien die Hauptstadt der Bewegungsmuffel ist

Dass Platz- und Schulwarte bestimmen, ob und wann trainiert wird, erlebten schon unzählige Landesligakicker, ja sogar Topsportler wie die Meisterhandballer von West Wien. Wer Missstände aufzeigt, erreicht freilich nur, dass er Feindbild wird. Vor allem für Stadträte, deren sportliche Tätigkeit sich eher aufs Bandldurchschneiden oder symbolisches Schaufeln in Kameranähe anlässlich neuer Bauprojekte beschränkt.

Manchmal fehlt’s in Österreich nicht nur am politischen Willen, sondern auch an der Sportbegeisterung seiner Bürger. So verpasste das Volksbegehren zur täglichen Turnstunde die erforderlichen 100.000 Unterschriften. Womit sich das Parlament das Thema erspart.