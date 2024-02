Wenn das Ländle aufzeigt und in Wien Ungereimtes dominiert

Wiener trumpfen aber auf, sobald sie Wien den Rücken kehren. Wofür es x Beispiele gibt. Angefangen von David Alaba , Golfprofi Sepp Straka oder Basketballer Jakob Pöltl (mit 2.13-m-Körpermaß und 80 Millionen-Fünfjahresvertrag in Toronto der größte Verdiener) bis zu Hockeyspielerin Fiona Felber am untersten Ende der Gagenskala. Als Kapitänin und Torschützin verhalf die ORF-Sportreportertochter soeben Mannheim zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Landhockey zählt zu den wenigen Sportarten, in denen Wien noch nationale Spitze ist. So wie das im Handball neben den Fivers Rivale Westwien war, ehe sich der schwarze Verein vom roten Wien so sehr im Stich gelassen fühlte, dass er das Meisterteam auflöste. Auch Publikumsliebling Constantin Möstl ging und wurde gar noch besser. Bei Hard. In Vorarlberg.

Ob Eishockey, Basket- oder Volleyball – nirgends haben Wiener Vereine Titelchancen. Eine Rolle, die Austria und Rapid längst gewohnt sind. Schon vor dem Liga-Frühjahrsstart ist das Warten auf den ersten Meistertitel seit 2008 (Rapid) und 2013 (Austria) um ein weiteres Jahr prolongiert. Mit dem Cup-Out in Graz platzte auch Austrias Hoffnung auf den ersten Pokalsieg seit 15 Jahren. Dazu drohen wegen sinnloser Nebelgranaten der „Fans“ hohe Geldstrafen. Was in Anbetracht der violetten Finanz-Misere zusätzlich schmerzt.