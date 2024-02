Doppel-Weltmeister Eberharter: "Als wäre ein Außerirdischer gelandet"

Der Tiroler denkt an seine zwei überraschenden Goldmedaillen bei der WM 1991 in Saalbach zurück.

Gold im Super-G, Gold in der Kombination – als 21-Jähriger war Stephan Eberharter einer der Helden der Ski-WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm. Der Zillertaler erinnert sich an ...

...die WM 1991 „Für die Öffentlichkeit sind meine zwei Goldmedaillen wohl aus heiterem Himmel gekommen. Ich war damals nahezu unbekannt. Aber ich habe mir vor dem Super-G einen Megadruck gemacht. Heute kann ich es ja sagen: Ich habe fix mit einer Medaille gerechnet. Und wie ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir gesagt: Ich hole die Goldene und keine andere. Wir Österreicher sind vorher auf dieser Piste 15 Super-G-Läufe gefahren, und ich war 13 Mal Bester. Ich habe gewusst: Dieser Berg ist der meine.“ ...den Rummel um seine Person „Es war fast so, als wärst du aus deinem Leben herausgerissen worden. Vorher kennt dich keiner und du kannst in Ruhe dein Leben führen und dann will plötzlich jeder was von dir. Meine besten Freunde haben mich damals gefragt: ,Wie wird das jetzt mit dir weitergehen? Bleiben wir Freude oder bist du jetzt drei Stufen höher?’“