Saalbach sucht 1.400 Freiwillige für die Ski-WM und Weltcup-Finale

Wenn in einer Gemeinde der Ski-Weltcup Einzug hält, wird schon Monate und Jahre im Voraus geplant. Dass aber die Veranstaltung am Rennwochenende reibungsfrei über die Bühne geht, dafür sind meist Hunderte Freiwillige notwendig, die den Ablauf sicherstellen. Das sind Menschen aus der Region, aber auch aus In- und Ausland, die für mindestens sieben Tage zum Einsatz kommen.