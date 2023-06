Heißer Start: ÖSV-Stars inspizierten schon jetzt die WM-Strecken

„Dass wir einmal als gesamtes Team zusammenkommen, ist relativ selten. Das hat diese Tage hier besonders gemacht“, meinte etwa Marco Schwarz. „Da die WM-Strecke für uns Frauen komplett neu ist, war’s lässig, dass wir das alles jetzt schon kennenlernen durften“, sagte Cornelia Hütter.

Wie viele WM-Bewerbe sind 2025 in Saalbach-Hinterglemm geplant?

Das Rennprogramm wird zurückgefahren. Bei der WM im Februar in Courchevel-Méribel gab es gleich 13 Medaillenentscheidungen, in Saalbach sind 2025 elf Rennen geplant. Gestrichen werden die zwei Parallelrennen, die – pikanterweise – zuletzt in Méribel großen Unterhaltungswert hatten und auf positive Resonanz stießen.