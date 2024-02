Rapid-Trainer Klauß erwartet gegen St. Pölten eine „Wundertüte“

Personell werde es bei Rapid keine Überraschungen geben. Neben den Langzeitverletzten fehlt nur der gesperrte Kongolo. In der Innenverteidigung könnte Sollbauer zum Einsatz kommen. „Er hat sehr gut trainiert.“ Namentlich hervorstreichen wollte Klauß nach der Vorbereitung zwei Spieler: Civkovic (17) und Kerschbaum. „Civkovic konnte die hohe Belastung immer voll mitgehen. Das ist nicht üblich in dem Alter. Und Kerschbaum hat eine super Vorbereitung gemacht. Das ist ein Vorbild. Er war in jedem Training einer der Besten. Ein Vorbild.“