Winheims Tagebuch: Die Schatten über den Highlights

Siegen David Alaba und Kollegen heute in Wales, dann wird die ÖFB-Führung zur WM-Auslosung am 1. April nach Katar fliegen. Obwohl Österreichs WM-Teilnahme im Wüstenstaat – auch das ist kein Scherz – am 1. April noch nicht feststeht.

Denn:

Der Sieger von Cardiff muss sich im Kampf um den endgültigen Startplatz noch gegen den Gewinner von Schottland – Ukraine durchsetzen. Einer Partie, um deren Verschiebung von Luftschutzbunkern aus gebeten wurde. Und von der gegenwärtig nicht gesagt werden kann, wann sie möglich ist.