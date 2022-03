Champions League und Ukraine-Krieg: Die UEFA dreht Gazprom ab

Die Spieler von Roter Stern werden auch in den Europa-League-Spielen gegen die Glasgow Rangers in Gazprom-Leibchen einlaufen. Einer der kickenden Belgrader Liftfasssäulen ist der 98-fache österreichische Nationalspieler Aleksandar Dragovic. Derselbe, der seit seinem dreijährigen (nicht unerfolgreichen) Gastspiel bei Dynamo in Kiew dort viele Freunde hat. So wie jetzt bei Roter Stern.

Dragovic will noch im März seinen 100er im ÖFB-Team erleben. Er wird sich wohl hüten, öffentlich zu sagen, was er denkt. Denn wie immer er sich positioniert – er würde unterschiedlichste Reaktionen auslösen. Und die können zur Zeit lebensbedrohend sein.