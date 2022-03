CL-Kracher: Wie Salzburg in München das Unmögliche schaffen will

Das Spiel des Jahres war schon das Hinspiel gegen den FC Bayern. Was kommt dann aber heute, wenn Salzburg in der Allianz Arena um den Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League kämpft (21 Uhr/im KURIER-Liveticker)? Sportdirektor Christoph Freund weiß es auch nicht ganz genau, ist sich aber sicher: „Die Mannschaft hat ein Spiel in dieser Größe noch nie erlebt. Der ganze Verein fiebert darauf hin. Das wird ein ganz spezieller Abend in München.“ Der Traum von der ganz großen Sensation ist nach dem 1:1 im Hinspiel jedenfalls am Leben.