Ex-Bayern-Profi Hamann: "Ich sehe den Red-Bull-Fußball kritisch"

Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie bei den Trainern, Salzburgs Jaissle und Nagelsmann bei den Bayern – abgesehen vom Alter?

Sie strahlen eine unheimliche Ruhe und Selbstsicherheit aus. Das ist für mich das wichtigste Merkmal für einen Trainer. Man muss bei einem Trainer das Gefühl haben, dass er über der Sache steht und dass er sich und die Situation unter Kontrolle hat.

Sehen Sie den Red-Bull-Fußball weiter im Vormarsch?

Ich sehe diesen Red-Bull- oder auch Hoffenheim-Fußball grundsätzlich kritisch. Nicht falsch verstehen: Ich schaue mir Salzburg gerne an, auch wenn es nicht der Fußball ist, den ich sehen will. Es ging los vor Jahren unter Rangnick, als es fast wichtiger war, was der Spieler ohne Ball macht, als mit dem Ball. Mit dieser Art von Fußball kann man zwar in Österreich Meister werden, aber: In einer ausgeglichenen, wettbewerbsfähigen Liga kann man über 34 Spieltage nicht Meister werden, wenn man nicht in der Lage ist, mit Ball das Spiel zu kontrollieren. Wenn du jede Woche bis zum Schlusspfiff ans Limit gehen musst, dann wirst du Verletzte haben.

Werfen wir einen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen: Wie wichtig beziehungsweise unwichtig ist Fußball oder Sport derzeit?

Wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, dann wird alles andere zweitrangig. Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Leute dort gerade durchmachen. Auf der anderen Seite ist Fußball oder der Sport etwas, das verbindet. Ist er wichtig? Nein. Auf der anderen Seite aber doch, weil er Leute zusammenbringt und verbindet.