Salzburg lässt Schlusslicht Altach in der Bundesliga keine Chance

Meister Salzburg schoss sich am Samstag zumindest in der ersten Hälfte für das Bayern-Spiel am Dienstag warm und schickte Altach mit 4:0 aus dem Stadion. Für die Vorarlberger war es die zehnte Niederlage en suite, dabei gelang ihnen nur ein einziges Tor.

Die Salzburger boten aufgrund einiger Ausfälle einen interessanten Angriff auf, so durfte mit Kjærgaard ein gelernter Mittelfeldspieler an der Seite von Adamu einlaufen. Und der 18-jährige Däne stand bald im Mittelpunkt, als er von Thurnwald im Strafraum gelegt wurde.

Mit dem Nachschuss

Adamu scheiterte in der 12. Minute beim Elfer an Casali, verwertete aber den Nachschuss. Zehn Minuten später verwertete wiederum Verteidiger Wöber eine maßgenaue Seiwald-Flanke zum 2:0 und wieder vier Minuten später trug sich auch Sucic in die Schützenliste ein.