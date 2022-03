Kein LASK-Einspruch: Wie der Bundesliga ein Eklat erspart bleibt

Wegen eines Corona-Clusters beim Meister war der Bundesliga-Schlager zwischen dem LASK und Salzburg vom vergangenen Sonntag auf Mittwoch verschoben worden. Laut eines Berichts der Oberösterreichischen Nachrichten hatten die Linzer im Vorfeld des Nachtragsspiels bei der Bundesliga angefragt, ob es möglich sei, fĂŒr das Spiel am Mittwoch Kooperationsspieler zu nominieren, die bereits in der selben Runde am Tag zuvor bei Kooperationsverein Juniors Oberösterreich zum Einsatz gekommen seien. Dabei dĂŒrfte es um den zweiten TorhĂŒter des LASK, Tobias Lawal, gegangen sein.

In einer schriftlichen Antwort verneinte die Bundesliga, weshalb bei den Linzern der dritte TorhĂŒter Thomas Gebauer auf der Bank Platz nahm. Pikanter Weise kamen im selben Spiel bei Gegner Salzburg sogar zwei Spieler zum Einsatz, die am Freitag bei Kooperationsklub FC Liefering in der 2. Liga gespielt hatten. Dabei handelte es sich um Amankwah Forson und Daouda Guindo. Letzter stand beim 1:1 in Pasching sogar in der Startelf.