Austria, Rapid und Co.: Der finale Vierkampf um die Meistergruppe

Ein Verpassen der Meistergruppe wäre wohl für Ried kein Beinbruch, bitter wäre es aber allemal. Denn das Team von Trainer Robert Ibertsberger befand sich so oft wie kein anderer der drei Rivalen in dieser Saison unter den Top 6. Von 21 Runden lag man 16 über dem Strich, was eine Quote von rund 76 Prozent ausmacht. Klagenfurt kommt auf knapp 67 Prozent, Rapid (Rund 43%) und die Austria (33%) verbrachten hingegen mehr Zeit in der unteren Tabellenhälfte.