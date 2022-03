Alaba und Real Madrid sind dem Meistertitel näher gerückt

Real Madrid ist dem Meistertitel in der spanischen Liga noch näher gerückt. Die „Königlichen“ feierten am Samstagabend mit ÖFB-Star David Alaba in der Innenverteidigung im Estadio Bernabeu gegen den Sechsten Real Sociedad einen klaren 4:1-Erfolg und setzten sich nach der 27. Runde bereits acht Punkte von Verfolger FC Sevilla ab, der am Freitag über ein 0:0 bei Alavés nicht hinausgekommen war.

Aufseiten von Real sorgten Eduardo Camavinga (40.), Luka Modric (43.), Karim Benzema (76./Elfmeter) und Marco Asensio (79.) für klare Verhältnisse, nachdem der Außenseiter in der achten Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Mikel Oyarzabal (8.) überraschend in Front gegangen war.

Hit gegen Paris

Damit glückte auch die Champions-League-Generalprobe. Am Mittwoch müssen die Madrilenen vor eigenem Publikum im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain einen 0:1-Rückstand wettmachen. Die Franzosen kassierten übrigens ohne Kylian Mbappé fast zeitgleich in der französischen Ligue 1 bei Nizza eine 0:1-Niederlage.

Die fiel aber nicht wirklich ins Gewicht, auch wenn der Vorsprung auf den vorerst neuen Zweiten Nizza auf 13 Punkte schmolz. Bei Nizza verteidigte ÖFB-U21-Teamkapitän Flavius Daniliuc bis zur 79. Minute.