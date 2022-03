Bayern gegen Salzburg: Als es um Lichtgestalt Beckenbauer dunkel wurde

Ohne großes Aufsehen wurde auch das Gerichtsverfahren gegen Beckenbauer eingestellt. Dass man ihm, der vor der WM-Vergabe auf Stimmenfang für Deutschland in 99 Ländern unterwegs gewesen war, finanzielle Unregelmäßigkeiten vorwarf, hat dem Erfolgsverwöhnten schwer zugesetzt. Angeprangert vom Aufdeckerjournalismus, wurde für Beckenbauer das deutsche Sommermärchen von 2006 mit jahrelanger Verspätung zum Albtraum. Er, der als einziger Deutscher sowohl als Spieler wie auch als Teamchef Weltmeister geworden und auch sonst stets auf die Butterseite des Lebens zu fallen schien, musste Tiefschlag um Tiefschlag verkraften. Sohn Stephan erlag 46-jährig einem Krebsleiden. Franz wurde herzkrank. Darüber hinaus ging eine OP im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge. An einem büßte er die Sehkraft ein.

Beckenbauer, 76, meidet Menschenansammlungen. Der Münchner bleibt lieber in Salzburg, wo er mit seiner Familie am Fuße des Gaisbergs in unmittelbarer Nähe von DJ Ötzi schon sehr lange sehr schön wohnt. Dort wird Franz Beckenbauer am Dienstag mit seinem noch intakten linken Auge auf einem Großbildschirm die favorisierten Bayern im Champions-League-Duell gegen Salzburg sehen.