Talentierte Ukrainer: Mit dem Fußball zurück in den Krieg

Jedoch: Das talentierte Bürscherl ist in die Ukraine zurückgekehrt. So wie etliche seiner kickende Landsleute auch.

Schachtar Donezk trägt, zumal im Inferno des ukrainischen Ostens an Sport nicht zu denken ist, die Europa-League-Heimspiele (soeben 2:2 gegen Marseille) in Hamburg aus. Auch das Nationalteam der Ukraine spielt nicht in der Ukraine. Zwar sind die Profis vom Militärdienst befreit. Doch allein die Tatsache, dass es Ukraines Fußballer bei gleichzeitiger Sorge um ihre Angehörigen ins Play-off für die EM-Qualifikation (am 21. März gegen Bosnien) schafften, zeigt, welche mentale Kraft gepaart mit Nationalstolz in ihnen steckt.

Fußballerisch hatten Ukrainer schon zu den Sowjetzeiten viel drauf. Wie sonst wäre es möglich gewesen, dass das von Moskau aus befehligte sowjetische Nationalteam noch knapp vor Ende der UdSSR kaum aus Russen sondern zu 90 Prozent aus Ukrainern (einschließlich des legendären Teamchefs Walerij Lobanowskyj) bestand.