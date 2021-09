Erster Weltcupsieg für Downhill-Jungstar Valentina Höll

Valentina Höll hat schon immer aufs Tempo gedrückt und war meist etwas schneller unterwegs als ihre Alterskollegen. Mit drei bestritt die Salzburgerin ihr erstes Radrennen, mit 13 hatte sie ihren ersten Ausrüstervertrag, als Teenager gewann die passionierte den Junioren-Weltcup im Downhill und wurde in dieser Disziplin auch Weltmeisterin.

Und auch in der Eliteklasse ist Valentina Höll nun rasant unterwegs. Gleich in ihrer ersten richtigen Saison durfte die 19-Jährige Pinzgauerin den ersten Weltcupsieg bejubeln. Im vorletzten Saisonrennen in Snowshoe (USA) war die leidenschaftliche Gasgeberin eine Klasse für sich. "Ich bin gerade unglaublich glücklich. Mein Run war super flüssig und smooth, das Pedalieren war super hart für die Beine. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe", meinte der Jungstar.