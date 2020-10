Downhiller David Trummer rast zur historischen Medaille

Es schneite und stürmte und es war bitterkalt in Leogang. Doch für einen Österreicher schien am letzten Tag der Mountainbike-WM die Sonne: David Trummer raste im abschließenden Downhill-Bewerb überraschend auf den zweiten Rang und sorgte damit für einen historischen Erfolg. Der 26-Jährige ist der erste österreichische Mountainbiker, der in den Eliteklasse eine Medaille gewinnen konnte.